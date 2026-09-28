В Рязанской области через суд потребовали установить границы охранной зоны нацпарка «Мещерский»

В Рязанской области уполномоченные органы обязали разработать проект охранной зоны национального парка «Мещерский» и определить ее границы. Решение принято после обращения природоохранной прокуратуры в суд.
Проверку провела Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура. Выяснилось, что границы охранной зоны особо охраняемой природной территории не поставили на кадастровый учет.
По данным прокуратуры, отсутствие установленных границ может привести к нарушению режима использования территории, ее загрязнению и усилению антропогенной нагрузки.
Чтобы устранить нарушение, природоохранный прокурор обратился в суд. Исковые требования прокуратуры удовлетворили в полном объеме.
Теперь уполномоченным органам исполнительной власти предстоит разработать проект создания охранной зоны национального парка «Мещерский» и установить ее границы.
Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.