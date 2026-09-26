Охотник объяснил, из-за чего медведи стали чаще выходить к людям в Мособласти

Жители Подмосковья всё чаще сталкиваются с медведями у населённых пунктов, и причина кроется не только в росте популяции, но и в увеличении стоимости охотничьих лицензий. Об этом «Абзацу» рассказал почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников.

Численность бурого медведя в подмосковных лесах увеличилась, основным барьером для её регулирования стала цена разрешения на добычу. По словам Татарникова, лицензия обходится охотнику до 70 тысяч рублей и действует всего месяц — тогда как раньше её выдавали на весь сезон с августа по декабрь, пока зверь не отправится в берлогу. Если за 30 дней добыть животное не удалось, приходится снова оплачивать разрешение.

«Это глупость», — прокомментировал эксперт сложившуюся систему.

Помимо бюрократических преград, хищников к человеческому жилью подталкивает нехватка естественного корма. Осенью медведи активно накапливают жир перед спячкой, и обедневшая кормовая база заставляет их выходить к людям. Татарников также предупредил о растущей вероятности появления шатунов — зверей, которые из-за истощения не могут залечь в берлогу и всю зиму бродят по лесу, представляя особую опасность.

Подмосковные медведи мельче своих сибирских сородичей, напомнил охотник, однако высокая плотность населения в регионе делает столкновения с ними крайне рискованными.

Ранее поступала информация о том, что за три месяца число обращений жителей Подмосковья с сообщениями о следах медведей вблизи поселений удвоилось.

Данных по Рязани и области, которые граничат с Московской областью, сейчас нет, но ситуация в нашем регионе может быть похожей.