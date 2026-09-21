Грибники Рязанской области делятся рекордными уловами и предупреждают о червивости

Теплые и солнечные выходные, пришедшие в Рязанскую область на смену кратковременным дождям, спровоцировали настоящий всплеск активности любителей «тихой охоты». Местные грибники массово отправились в леса, а результатами своих походов активно делятся в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.

Наиболее щедрыми в эти дни оказались леса Шиловского и Ряжского районов. Жители Александровки (Шиловский район) сообщают о преобладании в уловах благородных белых грибов. В Ряжском районе грибники хвастаются полными ведрами молодых и крепких подберезовиков и черноголовиков.

Настоящим открытием стал Клепиковский район, где, по словам любителей природы, «грибов очень много». Один из пользователей поделился фотографией удивительной находки за поселком Тума: семь белых грибов (боровичков), выросших вплотную друг к другу. Кроме того, в этом районе собирают целые ящики рыжиков, маслят, лисичек и козлят.

Несмотря на обилие грибов, многие грибники столкнулись с серьезной проблемой. В Шацком и Клепиковском районах пользователи жалуются на высокую червивость улова.

«Погода прекрасная, воздух свежий, настроение отличное, но червивость достигает 95%. Из сотни рыжиков чистыми оказались только два», — пишет один из участников сообщества. То же самое касается и маслят, которые, по словам рязанцев, несмотря на отличные вкусовые качества в маринованном виде, часто оказываются испорченными изнутри.

Не везде леса радуют изобилием. В Касимовском районе грибники отмечают лишь скромные, «символические» уловы. Тем временем в Пронском районе начался сезон сбора паутинников, которые только начинают радовать своим появлением.