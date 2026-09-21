Энергетики уточнили сроки возвращения электричества жителям двух улиц в Рязани

Сегодня, в 15:30, в Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии из-за технологического нарушения. Без света остались жители домов на улицах Чкалова, Высоковольтная и Островского.

Изначально аварийно-восстановительные бригады планировали устранить неполадки в течение двух часов. К 17:25 электроснабжение потребителей по улице Чкалова было успешно восстановлено.

Однако, как сообщили в АО «РГРЭС», на оставшихся участках работы требуют больше времени. Энергетики продолжают локализацию поврежденных сетей на улицах Высоковольтная и Островского. По уточненным данным, подача электричества на эти улицы возобновится в течение часа.

По всем вопросам, касающимся электроснабжения, можно обращаться по телефону диспетчерской службы: 55-01-12.

Напомним, в 15:30 произошло аварийное отключение света еще на пяти улицах города, информация о восстановлении электроснабжения пока не поступала.