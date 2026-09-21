В Рязани произошло аварийное отключение света на пяти улицах

Сегодня, в 15:30, в Рязани зафиксировано отключение электроснабжения части потребителей. Причиной обесточивания стало технологическое нарушение в работе сетей.
В зону отключения попали жилые дома и объекты инфраструктуры, расположенные на следующих улицах: 2-я Линия, 4-я Линия, 9-я Линия, Высоковольтная, Шевченко.
В настоящее время на месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети для скорейшего возобновления подачи электричества.
По предварительным оценкам энергетиков, ориентировочное время восстановления электроснабжения составляет 2 часа (примерно до 17:30).
По всем вопросам, касающимся электроснабжения, можно обращаться по телефону горячей линии: 55-01-12.