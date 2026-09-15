Губернатор Павел Малков дал старт «Зарядке с чемпионом» в Рязанской области

В Рязани на стадионе «Рязань-Арена» состоялось масштабное спортивно-оздоровительное мероприятие «Зарядка с чемпионом». Участников акции, организованной в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», приветствовал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Проект реализуется по инициативе Рязанского медицинского университета имени академика И.П. Павлова при поддержке Росмолодежи и регионального Правительства. В этом году акция приурочена к Году единства народов России, объявленному Президентом РФ В.В. Путиным.

Глава региона Павел Малков подчеркнул объединяющую силу спорта и отметил рекордный охват участников.

«Спорт – это то, что лучше всего объединяет людей независимо от национальности, возраста и профессии. Проекту «Зарядка с чемпионом» уже больше десяти лет, и с каждым годом в нем становится все больше участников. Только здесь, на «Рязань-Арене», сегодня собралось порядка 5,5 тысяч студентов и школьников. Акция расширила свои границы. В этом году впервые она проходит во всех муниципалитетах региона», – сказал Павел Малков.

Губернатор также сообщил, что с этого года мероприятие вошло в новый системный проект «СпортАктиV», и призвал молодежь к нему присоединиться, поблагодарив спортсменов и организаторов за поддержку.

В областном центре зарядку для участников провели титулованные спортсмены: шестикратный чемпион мира по гребле на каноэ Захар Петров и бронзовый призер первенства мира по тхэквондо Милана Абдулгалимова. К ним присоединились другие заслуженные мастера и тренеры региона.

Помимо Рязани, акция одновременно стартовала в Сасове, Касимове, Чучковском, Шиловском, Рыбновском, Ухоловском, Спасском и других муниципалитетах. В течение недели эстафету примут все округа области.

На «Рязань-Арене» сводный хор студентов исполнил гимн России, прошел флешмоб в честь Года единства народов России и парад флагов учебных заведений. Кроме того, состоялось награждение победителей региональной Универсиады, вручение золотых знаков ГТО и чествование рязанцев, получивших звание «Мастер спорта России».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства региона – министр здравоохранения Александр Пшенников, министр физкультуры и спорта Владимир Антманис, министр образования Ольга Прушковская, председатель антикоррупционного комитета Сергей Сорокин, а также руководители спортивных объединений и образовательных учреждений.