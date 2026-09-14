В ЦПКиО Рязани высадили почти 300 деревьев и кустарников

В рамках месячника по озеленению в ЦПКиО Рязани появились Аллея ветеранов и Сиреневая аллея. Всего в парке высажено порядка 300 растений.

Масштабная акция по озеленению прошла в Центральном парке культуры и отдыха Рязани. Инициатором выступил Общественный экологический совет региона. Мероприятие состоялось в рамках месячника по озеленению, который проводится по поручению губернатора Павла Малкова, а также проекта Экосовета «С чего начинается Родина».

В высадке растений приняли участие первый заместитель руководителя аппарата правительства области Яна Стрельцова, советник губернатора Екатерина Шуба, министр природопользования Александр Новиков, депутат облдумы Дмитрий Репников, члены Экосовета, представители Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, юнармейцы и школьники.

На участке от улицы Братиславской до улицы Пушкина были высажены рябины, березы, гортензии, кизильник, лапчатка и сирень. Здесь же появились тематические аллеи — Аллея ветеранов и Сиреневая аллея. Особое внимание уделили озеленению территории нового детского игрового пространства, которое создается в рамках масштабного проекта по благоустройству ЦПКиО.