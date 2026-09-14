Павел Малков поручил учесть все риски при формировании бюджета Рязанской области

На заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Павел Малков акцентировал внимание на высокой степени ответственности, которая лежит на разработчиках главного финансового документа региона.

Глава региона напомнил, что уже в октябре проект бюджета начнут рассматривать в Рязанской областной Думе. Павел Малков подчеркнул, что это основной документ, определяющий жизнь области на ближайшие годы.

«Работа серьезная и очень сложная. Это основной финансовый документ, по нему будет жить регион в ближайшие годы, – сказал Павел Малков. – В бюджете обязательно должны быть сохранены все без исключения социальные обязательства перед людьми, должен быть сохранен вектор развития экономики. Мы, несмотря ни на какие трудности и сложности, не откажемся от проектов развития. И, конечно, надо очень ответственно использовать бюджетные средства. Каждый рубль должен расходоваться эффективно».

Губернатор заверил, что поддержка семей с детьми, участников СВО и их близких, а также всех нуждающихся граждан остается в приоритете. Кроме того, продолжится строительство социальных объектов, обновление сферы ЖКХ, дорожной сети и общественного транспорта, а также благоустройство территорий.

Павел Малков дал поручение всем министерствам «еще раз все посмотреть, чтобы к первому чтению всё было учтено, в том числе возможные риски». Особый контроль, по словам главы региона, должен быть установлен за всеми заявками области на участие в федеральных программах и проектах.