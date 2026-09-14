Изображение Дмитрий Дмитрий с сайта Pixabay
Общество

Павел Малков поручил учесть все риски при формировании бюджета Рязанской области

Олеся Чугунова
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На заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Павел Малков акцентировал внимание на высокой степени ответственности, которая лежит на разработчиках главного финансового документа региона.

Глава региона напомнил, что уже в октябре проект бюджета начнут рассматривать в Рязанской областной Думе. Павел Малков подчеркнул, что это основной документ, определяющий жизнь области на ближайшие годы.

«Работа серьезная и очень сложная. Это основной финансовый документ, по нему будет жить регион в ближайшие годы, – сказал Павел Малков. – В бюджете обязательно должны быть сохранены все без исключения социальные обязательства перед людьми, должен быть сохранен вектор развития экономики. Мы, несмотря ни на какие трудности и сложности, не откажемся от проектов развития. И, конечно, надо очень ответственно использовать бюджетные средства. Каждый рубль должен расходоваться эффективно».

Губернатор заверил, что поддержка семей с детьми, участников СВО и их близких, а также всех нуждающихся граждан остается в приоритете. Кроме того, продолжится строительство социальных объектов, обновление сферы ЖКХ, дорожной сети и общественного транспорта, а также благоустройство территорий.

Павел Малков дал поручение всем министерствам «еще раз все посмотреть, чтобы к первому чтению всё было учтено, в том числе возможные риски». Особый контроль, по словам главы региона, должен быть установлен за всеми заявками области на участие в федеральных программах и проектах.

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