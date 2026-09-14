В Рязани прошел семейный спортивный фестиваль «ПриКальное лето»

На территории школы №76 состоялся традиционный праздник спорта и семьи — фестиваль «ПриКальное лето». Для гостей мероприятия организовали тематические интерактивные площадки, семейные эстафеты и состязания, а также рыцарские сражения и угощения.
Поприветствовать участников пришли почетные гости: депутат Рязанской областной Думы Сергей Пупков, депутат Рязанской городской Думы Павел Аверин и начальник управления общественных отношений и поддержки гражданских инициатив администрации Рязани Мария Бобкова.
В рамках праздника активистам Советского района областного центра вручили памятные подарки.