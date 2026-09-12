Рязанская область собрала 2 млн тонн зерна

В Рязанской области полным ходом идет уборочная кампания. Губернатор Павел Малков поделился оперативными данными о том, как продвигаются работы в полях.

Глава региона сообщил о значимом достижении: валовой сбор зерна в области достиг отметки в два миллиона тонн. Несмотря на столь высокий показатель, уборка еще не завершена — предстоит убрать урожай с оставшихся 16% засеянных площадей.

Губернатор также прокомментировал текущие показатели урожайности:

«Средняя урожайность – 39,4 центнера с гектара. Это немного ниже прошлого рекордного года. Но работы ещё продолжаются, в полях более 600 зерноуборочных комбайнов».

Павел Малков подчеркнул, что у сельхозпроизводителей есть все необходимые ресурсы для того, чтобы уборка шла бесперебойно. В регионе ведется сбор не только зерновых и масличных культур. Аграрии также занимаются уборкой овощей и корнеплодов.