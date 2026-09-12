Более 180 первокурсников Академии ФСИН России приняли присягу в Рязани

12 сентября в Рязани прошла торжественная церемония принятия присяги курсантами первого курса Академии ФСИН России. Клятву на верность Родине дали более 180 человек из 69 регионов страны.
От имени Губернатора Рязанской области Павла Малкова первокурсников поздравил Вице-губернатор Артём Бранов.
«Вы поступили в один из лучших вузов России. Академия ФСИН – знак очень качественного и востребованного образования. Здесь сильный профессорско-преподавательский состав, хорошая учебная база, современные методики обучения. Проводится большая научная работа, – сказал он. – В Академии очень крепкие традиции, которые охватывают учебу, воспитание, науку и творчество. Они помогают еще больше сплотить людей, сохранять преемственность, укреплять корпоративную культуру. Академия выпустила уже более 30 тысяч специалистов, среди которых выдающиеся практики и ученые, Герои России. Вам есть на кого ровняться!».
В мероприятии участвовали начальник Управления исполнения приговоров и специального учёта ФСИН России Игорь Вединяпин, начальник Академии ФСИН России Сергей Никитюк, представители правоохранительных органов, духовенства, ветераны службы, а также близкие и родители первокурсников.
Собравшиеся почтили минутой молчания память выпускников Академии, погибших при исполнении служебного долга, и сотрудников вуза – участников Великой Отечественной войны. К памятным стелам возложили цветы.
В финале церемонии первокурсники прошли торжественным маршем, а также состоялись показательные выступления взвода девушек-барабанщиц и творческих объединений вуза.