Фото: https://max.ru/pv_malkov
Общество

Павел Малков сообщил об открытии обновлённой Спасской детской школы искусств

Олеся Чугунова
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В Спасске после капитального ремонта открылась детская школа искусств. Здание было построено почти 70 лет назад, и за всё это время капитального ремонта здесь не проводилось.

Теперь и не скажешь, что школе столько лет. В этом году благодаря нацпроекту «Семья» здание полностью обновили: отремонтировали помещения, заменили инженерные системы, создали современные и комфортные условия для занятий.

Здесь ребята изучают музыку, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. В этом году в школу по программе «Земский работник культуры» пришёл новый педагог, скоро откроется ещё одно направление: «Музыкальный фольклор». А всего здесь работает уже четыре педагога, которые приехали в округ по этой программе.

«За последние четыре года благодаря нацпроектам привели в порядок уже семь детских школ искусств. В этом году завершили ремонт в Спасске и Шацке. Этой осенью откроются обновлённые школы искусств в Спас-Клепиках и Скопине» — сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Продолжим эту работу. Важно, чтобы у детей в каждом муниципалитете были хорошие условия для занятий творчеством и возможность раскрывать свои таланты.

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