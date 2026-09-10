В Касимове стоматологическая поликлиника переехала в новое отремонтированное помещение

В Касимове завершился процесс перевода стоматологической поликлиники ГБУ РО «Касимовская ЦРБ» в новые, современные условия. После более чем 10 лет работы на первом этаже поликлиники №1, врачи и их пациенты получили просторные и светлые кабинеты в здании бывшего роддома, полностью отвечающие современным требованиям здравоохранения.

Проведенный в помещении ремонт позволил создать благоприятную атмосферу для лечения. Широкие коридоры нового здания дают пациентам возможность с комфортом отдохнуть до и после стоматологических процедур. Как отмечают в учреждении, благодаря обновленному интерьеру визит к стоматологу стал максимально комфортным как физически, так и психологически.

Для оптимизации работы и экономии времени пациентов в отделении внедрен современный формат обслуживания — «бесшовная регистратура». Теперь людям больше не нужно подходить к традиционному окошку перед приемом. Пациент, приходя в клинику в назначенное время, может сразу направляться напрямую к кабинету своего врача.

Чтобы система работала эффективно, запись на прием осуществляется заранее одним из удобных способов: через портал «Госуслуги», с помощью инфомата, установленного в холле поликлиники, по телефону регистратуры или через единый колл-центр.