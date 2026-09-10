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Погода

Три волны осенних похолоданий и заморозки прогнозируют в Рязанской области перед «бабьим летом»

Анастасия Мериакри
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Жителей Рязанской области в ближайшие две недели ожидает нестабильная погода с резкими перепадами температур. Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Сергей Тобратов представил долгосрочный прогноз, согласно которому в регионе развернется борьба между летними и осенними атмосферными тенденциями.

По словам эксперта, первая декада сентября полностью подтвердила эти ожидания. После по-летнему теплого начала месяца, 5 сентября произошла резкая смена погоды: прошел холодный фронт, сопровождавшийся сильным ветром, что положило начало циклоническому периоду и температурным колебаниям.

Эта фаза «высокочастотной динамики», которая и определит общий облик месяца, продлится примерно до начала третьей декады сентября (то есть еще около двух недель).

В течение этого времени лето предпримет как минимум две попытки вернуться, однако задержаться надолго у него не получится. Кратковременные волны тепла будут сменяться эпизодами типичной ненастной и холодной осенней погоды. Всего таких холодных эпизодов ожидается три: первый уже завершился (он длился с 6 по 9 сентября), второй ожидается в середине месяца, третий, на рубеже второй и третьей декад, может оказаться наиболее суровым. По словам Сергея Тобратова, в этот период существует повышенная вероятность первых заморозков, хотя современные численные метеорологические модели пока этого не фиксируют.

Несмотря на предстоящую «температурную болтанку», прогноз заканчивается на оптимистичной ноте. В конце сентября ожидается устойчивое антициклоническое потепление, которое плавно перейдет в октябрь.

Метеоролог трактует этот период как классическое «бабье лето». Сергей Тобратов подчеркивает, что с научной точки зрения такое потепление обязательно должно отделяться от августовского тепла продолжительным ненастным периодом. Именно череда циклонических похолоданий, которую мы наблюдаем сейчас, создает идеальные условия для формирования того самого долгожданного теплого и солнечного периода в конце месяца.

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