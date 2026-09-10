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Новости России

Атака на Ямал: Кнутов рассказал о дальних дронах Украины

Алексей Самохин
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Ямал подвергся атаке украинских беспилотников, запущенных с территории Харьковской области. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, Киев планирует увеличить дальность полета таких дронов до более чем 5 тысяч километров.

«Они запускаются с территории Харьковской области. Это ближе всего к границе с Россией. Дальше прокладывается маршрут. Американцы и французы дают карты систем ПВО [России]», — заявил Кнутов «Газете.Ru».

Эксперт утверждает, что для атаки на Ямал могли использоваться беспилотники FP-1 и FP-2. По его словам, Украина продолжает совершенствовать дальние БПЛА и получает необходимые для их производства комплектующие из-за рубежа.

Кнутов отметил, что часть деталей для беспилотников Киев закупает в Китае. При этом западные страны продолжают поставлять Украине компоненты, необходимые для создания и модернизации дронов.

Атака на Ямал стала возможной благодаря большой дальности полета беспилотников. Речь идет о маршруте в тысячи километров от украинской территории до северных регионов России.

9 сентября украинский беспилотник атаковал Новый Уренгой. Обломки аппарата упали на территории объекта топливно-энергетического комплекса, после чего начался пожар.

Новый Уренгой находится примерно в 3 тысячах километров от границы с Украиной. СМИ назвали произошедшее первым ударом ВСУ по арктической части Урала.

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