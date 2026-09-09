Рак груди: онколог назвала 5 тревожных признаков

Рак молочной железы может долго развиваться без боли и других заметных симптомов. Онколог, кандидат медицинских наук Фатима Тамаева назвала пять изменений, при которых женщине стоит обратиться к врачу.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире выявляют около 2,3 млн новых случаев рака молочной железы. У женщин это самый часто диагностируемый вид онкологического заболевания.

Первый тревожный сигнал, на который обратила внимание Тамаева, — безболезненное уплотнение в груди или подмышечной области. Не каждое образование говорит о раке, однако новое уплотнение требует медицинской оценки.

Второй признак связан с изменениями кожи. Насторожить должны втяжение, складки, покраснение или появление участка, напоминающего по виду «апельсиновую корку».

Третий сигнал — изменения соска. Речь идет о его втяжении, изменении формы, появлении корочек или язвочек.

Еще одним поводом для обращения к врачу могут стать необычные выделения из соска, особенно если они имеют кровянистый характер.

Пятый признак — заметное изменение размера, формы или симметрии груди.

По словам онколога, заболевание иногда начинается без привычной «шишки». Женщина может обнаружить увеличенный лимфоузел в подмышке или над ключицей, заметить изменение кожи, похожее на аллергическую реакцию, либо почувствовать необычные ощущения в определенной части груди.

Тамаева призвала не ориентироваться на распространенное мнение, что болезненная грудь не может быть признаком рака. На ранних стадиях большинство опухолей действительно не вызывает боли, однако некоторые новообразования способны сопровождаться болезненными ощущениями.

При появлении нового и стойкого изменения не стоит самостоятельно искать диагноз или откладывать визит к врачу. Специалист проведет осмотр и при необходимости назначит маммографию, УЗИ или МРТ.

Если исследование покажет подозрительный участок, следующим этапом может стать биопсия. Только анализ ткани позволяет окончательно установить диагноз и определить дальнейшую тактику лечения.

Регулярные обследования помогают обнаружить заболевание на ранней стадии, когда лечение может быть эффективнее.