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Здоровье

Диетолог рассказала, почему появляется «кока-кольный» живот и чем заменить газировку

Анастасия Мериакри
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Молодые россияне в возрасте от 20 до 35 лет все чаще обращаются к специалистам с жалобами на появление так называемого «кока-кольного» живота. Как отмечают пациенты, они не злоупотребляют алкоголем и избегают фастфуда, однако лишний вес в области талии продолжает накапливаться. Главным виновником врачи называют регулярное употребление сладких газированных напитков.

О том, как именно газировка провоцирует ожирение и чем ее можно безопасно заменить, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам эксперта, сладкая газировка бьет по организму сразу с нескольких сторон, запуская цепную реакцию:

  1. Ускоренное всасывание: Углекислый газ в составе напитка ускоряет попадание глюкозы в кровь. Это вызывает резкий выброс инсулина, избыток которого организм немедленно перерабатывает в жировые отложения.
  2. Ложное насыщение: Несмотря на высокую калорийность, жидкие углеводы не дают чувства сытости. В результате человек быстро снова хочет есть, превышая суточную норму калорий.
  3. Гормональная ловушка: Сладкий вкус стимулирует выброс гормонов удовольствия. Со временем мозг формирует зависимость, постоянно требуя новой «сахарной подпитки».

Елена Соломатина предупреждает, что последствия выходят далеко за рамки эстетики. Переизбыток сахара угнетает полезную микрофлору кишечника, что провоцирует воспалительные процессы и ухудшает кровоснабжение мозга, вызывая хроническую слабость.

Более того, висцеральный жир (на животе) организм воспринимает как отдельный эндокринный орган. Он начинает усиленно вырабатывать кортизол — гормон стресса.

«Из-за отсутствия энергии человек не задумывается о физической активности, у него на это нет сил. Сниженная подвижность приводит к дополнительному набору веса. Человеку перестает нравиться собственное отражение в зеркале, но при этом поход в спортзал для него тоже превращается в стресс, потому что он недоволен своим телом. Таким образом, человек попадает в замкнутый круг, из которого сложно выбраться», — пояснила диетолог.

Чтобы разорвать этот порочный круг, эксперт рекомендует пересмотреть питьевой режим, отдав предпочтение следующим напиткам:

  • Натуральные ягодные морсы. Они богаты клетчаткой, полезной для ЖКТ. Важно: при покупке в магазине внимательно изучайте состав, чтобы избежать скрытого сахара.
  • Комбуча. Этот ферментированный напиток содержит пробиотики для поддержки микрофлоры и антиоксиданты, снижающие уровень воспалений в организме.
  • Натуральный квас. Продукт естественного брожения насыщен полезными бактериями, отлично утоляет жажду и поддерживает пищеварение.
  • Домашний лимонад. Самый простой и безопасный рецепт: смешать обычную газированную воду без добавок со свежевыжатым соком апельсина или другого фрукта в равных пропорциях.

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