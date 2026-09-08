Супруга Ильи Резника рассказала о могиле Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева приобрела место на кладбище в Израиле, заявила супруга поэта Ильи Резника Ирина Романова. Об этом она рассказала Тутте Ларсен в шоу «Нетленка» на «Абзаце».

По словам Романовой, после отъезда из России Пугачева оказалась без родины и прежних перспектив. Она связала это с решением артистки покинуть страну.

«Я думаю, что это Господь Бог наказал: оказаться без Родины и перспективы», — сказала Романова.

Она напомнила, что ранее Пугачева хотела быть похороненной рядом с матерью на Кузьминском кладбище в Москве. Теперь, утверждает Романова, у певицы появилось место для захоронения в Израиле.

«Она же всегда хотела быть похоронена рядом с мамой в Кузьминках. А сейчас она, говорят, купила себе могилу в Израиле», — заявила супруга Ильи Резника.