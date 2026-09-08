«Ну-ка, все вместе!» откроет восьмой сезон хитами Сергея Лазарева и «Il Mondo»

11 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» стартует восьмой сезон вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+). Первый отборочный тур откроет лидер сотни Сергей Лазарев с песней «Если бы я мог», автором которой стала участница и эксперт проекта Ева Власова. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Вторым музыкальным номером станет итальянская композиция «Il Mondo». Её исполнят участники разных сезонов шоу Евгений Гаранин и Александр Ёлкин, а также член сотни Николай Ерохин, премьер МАМТ имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Именно этот номер зрители выбрали для открытия нового сезона. На гала-концерте «Ну-ка, все вместе!» в Кремлёвском дворце выступление получило 5482 голоса.

Александр Ёлкин признался, что после победы на гала-концерте испытал радость и благодарность проекту. По его словам, участникам пришлось найти баланс между индивидуальной манерой каждого вокалиста и общим звучанием трио.

«Каждый из нас солист, а в групповом пении, чтобы многоголосие звучало качественно, необходимо тембрально друг под друга подстраиваться. У нас получилось!» — рассказал Ёлкин.

Николай Ерохин отметил, что «Il Mondo» требует сильных голосов и позволяет показать не только вокальные возможности артистов, но и их харизму.

В новом сезоне изменится и состав легендарной сотни. К постоянным экспертам присоединятся продюсер и певец T-KILLAH Александр Тарасов, продюсер FARGO, работавший над хитами Bearwolf и Zivert, джазовая певица Анна Бутурлина, музыкант Сергей Бобунец, певица Маргарита Позоян и первая представительница России на «Евровидении» Маша Кац.

В числе новичков сотни окажутся мультиинструменталист ZAINETDIN, певица Алена Иванцова и другие представители музыкальной индустрии. В состав экспертов вернётся Женя Отрадная, известная по песне «Уходи и дверь закрой».

За путёвку в полуфинал в первом выпуске поборются восемь сольных исполнителей и дуэт из Беларуси. На сцену выйдут Валентина Безух и Нонна Еганян из Москвы, Виктория Княжевская из Иваново, София Кочарян из Краснодарского края, Ростислав Халимов из Волгограда, Ислам Мингазов из Казани, Ильхом Тагиров из Таджикистана, а также белорусский дуэт Тараса Присяжнюка и Марты Данусевич.

Фото: телеканал «Россия»