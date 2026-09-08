Екатерина Стулова и Гоша Куценко сыграют в гастрономическом детективе «Повар под прикрытием» 

В Москве идут съёмки нового комедийно-детективного сериала «Повар под прикрытием» (16+) — истории повара из обычной столовой, которая под видом шефа высокой кухни внедряется в дом криминального авторитета, чтобы установить за ним слежку. В главных ролях — Екатерина Стулова, Гоша Куценко, Катя Кабак, Алексей Розин, Маргарита Галич и Алексей Золотовицкий. Об этом сообщила пресс-служба ТНТ.

Производством проекта занимается Студия Свердловск (продюсеры — Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев) по заказу ТНТ. Ранее студия уже работала с телеканалом над сериалом «Казачок», скетч-шоу «Светлаков+» и полнометражной комедией «Беляковы в отпуске». Режиссёр проекта — Евгений Шелякин («Красный 5», «Тётя Марта», «Хэппи-энд»).

Главная героиня сериала Надя — повар с тридцатилетним стажем, прошедшая путь от школьной столовой и вагона-ресторана до небольшой столовой рядом с районным отделением полиции, где служит её сын Паша. Вместе с напарником Николаичем он следит за влиятельным бизнесменом Юрой, которого подозревают в криминальной деятельности, но не могут подобраться к нему из-за связей и охраны. Узнав, что Юра ищет домашнего повара, Паша решает воспользоваться этим шансом. Но сам он готовить не умеет, поэтому за дело берётся Надя. Под видом шефа высокой кухни ей предстоит проникнуть в дом подозреваемого, найти общий язык с его эксцентричной женой и не выдать себя.

Сергей Светлаков, креативный и генеральный продюсер проекта: «Когда мы сняли пилот, стало понятно: эта история живёт и ей точно нужно продолжение. И вот теперь мы снимаем полноценный сезон. Мне вообще нравятся сюжеты, где обычный человек попадает в совершенно необычные обстоятельства и справляется там, где профессионалы разводят руками. Надя — не шпион, не супергерой и не Джеймс Бонд в поварском колпаке. Она просто очень хорошо делает своё дело и готова на всё ради сына. Ей ещё предстоит доказать, что половник и умение вкусно накормить человека могут работать лучше прослушки и наружного наблюдения. Мы задумывали сериал как настоящий гастрономический детектив, в котором будут интрига, юмор и ещё куча вкусной еды. Так что смотреть его на голодный желудок я бы не советовал».

Фото: ТНТ