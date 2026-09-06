Суд в Египте вынес смертный приговор телеведущей Саре Халифе и еще 11 фигурантам дела о производстве и продаже наркотиков. Об этом сообщает Al-Ahram.

По версии следствия, обвиняемые создали организованную преступную группу. Они закупали сырье для изготовления наркотиков, производили запрещенные вещества и затем продавали их.

Кроме того, фигурантам предъявили обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Во время расследования силовики изъяли более 750 кг наркотиков и сырья для их производства. В Каире правоохранители обнаружили две квартиры, переоборудованные под нарколаборатории. В помещениях нашли целый арсенал с незаконным оружием и боеприпасами.

Сара Халифа была задержана в Каире в апреле 2025 года. До ареста она работала телеведущей на нескольких египетских телеканалах и пользовалась популярностью среди зрителей.

Как уточняет Al-Ahram, осужденные могут обжаловать вынесенные приговоры. Решение суда на данном этапе не является окончательным.