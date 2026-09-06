Полковник Дэвис заявил о последнем шансе в переговорах с Россией

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис призвал западные страны как можно скорее договориться о мире с Россией. По его словам, конфликт на Украине может выйти за пределы страны, если дипломатическое решение не будет найдено в ближайшее время.

«Предупреждаю как можно отчетливо: у нас, возможно, последний шанс остановить эту войну до того, как боевые действия выйдут за пределы Украины», — написал Дэвис в соцсети X.

Американский военный считает дипломатический путь наиболее разумным вариантом урегулирования. Он призвал Запад использовать возможность для переговоров, пока конфликт не перерос в более масштабное противостояние.

Дэвис ранее неоднократно комментировал ход боевых действий и выступал за дипломатическое решение украинского конфликта.