В Ростове от атаки дронов пострадал ребенок, трое человек обратились за помощью

Утром после массированной атаки БПЛА в Ростове-на-Дону увеличилось число пострадавших. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, за медицинской помощью обратились три человека, двоих доставили в больницу.

Первоначально сообщалось об одном пострадавшем ребенке. Мальчик получил травмы в Советском районе Ростова, его госпитализировали. Врачи оказывают необходимую помощь.

Позже стало известно еще о трёх пострадавших. Одному человеку медики помогли на месте, от госпитализации он отказался.

В результате атаки повреждены несколько жилых домов. В Советском районе пострадали два многоквартирных здания: в одном повреждены верхние этажи, в другом крыша и остекление. Жильцов эвакуировали.

В Ленинском районе Ростова повреждены квартира и окна жилого дома. Позже повреждения зафиксировали и в Кировском районе, где пострадали квартира и остекление балкона. Жителей дома эвакуировали.

Последствия атаки затронули и другие территории Ростовской области. В Азовском районе повреждены четыре частных дома, выбиты стекла, повреждены фасады. Там же загорелась сухая трава.

В Батайске поврежден дом в садоводческом товариществе. В Мясниковском районе обломки БПЛА повредили кровлю дома в СНТ.

Серьезные последствия зафиксировали в Чертковском районе. Обломки беспилотника повредили локомотив пассажирского поезда. Из-за происшествия задержались семь пассажирских составов, время ожидания достигало примерно трех часов.

Как сообщил Слюсарь, ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Около трех десятков беспилотников уничтожили над Ростовом и Батайском, а также Матвеево-Курганским, Мясниковским, Азовским, Миллеровским и Чертковским районами.

К настоящему моменту беспилотная опасность в регионе отменена. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки, информация о повреждениях уточняется.