Изображение от senivpetro на Freepik
Новости России

Первый владелец заявил об угоне и вынудил девушку заплатить 100 000 рублей штрафов за её Mercedes

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Жительница Краснодара Виктория, купив премиальную иномарку, не только лишилась ее из-за заявления первого владельца об угоне, но и была вынуждена оплачивать чужие нарушения ПДД, пока ее собственные счета не оказались заблокированы. Подробности этой запутанной истории опубликовал канал Baza.

В августе 2025 года Виктория приобрела красный Mercedes за 1,6 млн рублей. У автомобиля было несколько предыдущих собственников, и ничего не предвещало беды. Однако спустя некоторое время к девушке явилась полиция вместе с неким Баязиром — самым первым владельцем этого Mercedes.

Мужчина заявил, что несколько лет назад оставил машину вместе с оригиналами документов в автосервисе, откуда ее якобы угнали и перепродали. На основании его заявления было возбуждено уголовное дело, а иномарку у Виктории изъяли в качестве вещественного доказательства.

Дальше началась череда юридических парадоксов. Вместо того чтобы отправить вещдок на охраняемую штрафстоянку, автомобиль вернули заявителю — Баязиру. Мужчина не только начал сам ездить на Mercedes, но и стал сдавать его в аренду третьим лицам.

При этом в базе ГИБДД собственником по-прежнему числилась Виктория. Ей продолжили приходить штрафы за нарушения ПДД, которые совершали новые водители «угнанного» авто. Когда сумма задолженности приблизилась к 100 тысячам рублей, а судебные приставы заблокировали банковские счета девушки, она была вынуждена обратиться в суд.

Судебные тяжбы длились девять месяцев. В ходе разбирательства удалось доказать, что заявление об угоне было ложным: Баязир добровольно передал автомобиль и оригиналы ПТС и СТС третьим лицам, а в полицию обратился лишь спустя три месяца.

Суд встал на сторону законной покупательницы. Mercedes был окончательно возвращен Виктории, а история стала очередным суровым уроком для автовладельцев о важности глубокой юридической проверки истории автомобиля перед покупкой, даже если у него есть действующие документы.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Павел Малков потребовал ускорить подготовку Рязанской области к отопительному сезону
Следующая статья
Скончался советский и украинский актер из фильма «В бой идут одни «старики» Леонид Марченко

Популярные материалы

Новости России

Знакомая озвучила странные детали о девочках, убивших ребенка в Подмосковье

Обвиняемые в убийстве 12-летнего школьника в подмосковной деревне Кабаново...
Новости России

Офицер рассказал, откуда украинские дроны атаковали Петербург

Беспилотники ВСУ, пытавшиеся в воскресенье атаковать Петербург, могли лететь...
Интересное

2027 год – пик эскалации, потом передышка. Жириновский предсказал всё по годам

Жириновский снова прав? Его прогноз на 2027 год пугает. Война нового типа, крах Европы и взлёт России.
Новости кино и ТВ

НТВ покажет новые сезоны сериалов «Невский» и «Тверская»

Этой осенью НТВ выпустит сразу три детективные премьеры: восьмой сезон «Невского», третий сезон «Тверской» и новые выпуски «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. 
Новости России

В Ростовской области фермера оштрафовали на 60 тысяч рублей из-за пожара, вызванного падением дрона

По данным источника, фермер скосил пшеницу на одном из своих участков и, не успев убрать стерню, был вынужден срочно переехать на другое поле, чтобы спасти урожай там. Вскоре на неубранный участок рухнул сбитый дрон.
Темы
Новости России

В Крыму четырех отдыхающих унесло в море отбойным течением, двое погибли

Четверо отдыхающих попали в зону отбойного течения и были унесены в море. По предварительным данным, двое мужчин скончались.
Интересное

Гороскоп на 2 сентября для всех знаков зодиака

Среда, 2 сентября, задает особый ритм: звезды предлагают нам замедлиться, чтобы оценить свои убеждения, укрепить личные связи и заложить фундамент для будущих успехов.
Новости кино и ТВ

Скончался советский и украинский актер из фильма «В бой идут одни «старики» Леонид Марченко

Более 60 лет он посвятил служению искусству в стенах Киевского академического театра юного зрителя (ТЮЗ) на Липках.
Общество

Павел Малков потребовал ускорить подготовку Рязанской области к отопительному сезону

В этом году в городе обновляются три участка теплотрасс на улицах Садовой, Попова и Новоселов.
Происшествия

В Рязанской области вечером 1 сентября дважды объявили режим «беспилотной опасности»

Вечером 1 сентября на территории Рязанской области режим «беспилотной опасности» объявлялся дважды с кратковременным перерывом.
Общество

Останки бойца Великой Отечественной войны, найденного под Воронежем, вернулись в Рязанскую область

Останки красноармейца Фёдора Дмитриевича Гаврикова, 1923 года рождения, уроженца Тумского (ныне Клепиковского) района, были обнаружены на местах боёв под Воронежем и доставлены на малую родину.
Общество

Малков поручил разработать системные меры по решению проблем с вывозом мусора

В социальных сетях вновь активизировались жалобы жителей на переполненные мусорные площадки и несвоевременный вывоз отходов.
Общество

В Рязанской области открылись 10 профильных кадетских классов Следственного комитета России

Помимо стандартной общеобразовательной программы, кадеты будут углубленно изучать основы права и криминалистики, историю и традиции отечественного следствия.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье