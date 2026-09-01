Первый владелец заявил об угоне и вынудил девушку заплатить 100 000 рублей штрафов за её Mercedes

Жительница Краснодара Виктория, купив премиальную иномарку, не только лишилась ее из-за заявления первого владельца об угоне, но и была вынуждена оплачивать чужие нарушения ПДД, пока ее собственные счета не оказались заблокированы. Подробности этой запутанной истории опубликовал канал Baza.

В августе 2025 года Виктория приобрела красный Mercedes за 1,6 млн рублей. У автомобиля было несколько предыдущих собственников, и ничего не предвещало беды. Однако спустя некоторое время к девушке явилась полиция вместе с неким Баязиром — самым первым владельцем этого Mercedes.

Мужчина заявил, что несколько лет назад оставил машину вместе с оригиналами документов в автосервисе, откуда ее якобы угнали и перепродали. На основании его заявления было возбуждено уголовное дело, а иномарку у Виктории изъяли в качестве вещественного доказательства.

Дальше началась череда юридических парадоксов. Вместо того чтобы отправить вещдок на охраняемую штрафстоянку, автомобиль вернули заявителю — Баязиру. Мужчина не только начал сам ездить на Mercedes, но и стал сдавать его в аренду третьим лицам.

При этом в базе ГИБДД собственником по-прежнему числилась Виктория. Ей продолжили приходить штрафы за нарушения ПДД, которые совершали новые водители «угнанного» авто. Когда сумма задолженности приблизилась к 100 тысячам рублей, а судебные приставы заблокировали банковские счета девушки, она была вынуждена обратиться в суд.

Судебные тяжбы длились девять месяцев. В ходе разбирательства удалось доказать, что заявление об угоне было ложным: Баязир добровольно передал автомобиль и оригиналы ПТС и СТС третьим лицам, а в полицию обратился лишь спустя три месяца.

Суд встал на сторону законной покупательницы. Mercedes был окончательно возвращен Виктории, а история стала очередным суровым уроком для автовладельцев о важности глубокой юридической проверки истории автомобиля перед покупкой, даже если у него есть действующие документы.