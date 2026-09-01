Фото: Кадр из фильма «Нюхач», реж. Артем Литвиненко
Новости кино и ТВ

Скончался советский и украинский актер из фильма «В бой идут одни «старики» Леонид Марченко

Анастасия Мериакри
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В возрасте 88 лет ушел из жизни известный советский и украинский актер театра и кино Леонид Марченко. О его кончине сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на украинское издание «Телеграф». Широкому зрителю артист наиболее запомнился по роли в культовой военной драме Леонида Быкова «В бой идут одни «старики»».

Леонид Марченко родился в Киеве и всю свою творческую биографию неразрывно связал с этим городом. Более 60 лет он посвятил служению искусству в стенах Киевского академического театра юного зрителя (ТЮЗ) на Липках. За эти десятилетия он создал множество ярких сценических образов и стал настоящей легендой для нескольких поколений театральных зрителей.

Не менее впечатляющей получилась и фильмография артиста. Леонид Марченко снялся более чем в 40 кинокартинах, оставив заметный след в истории советского и украинского кинематографа. Помимо знаменитой картины о летчиках-истребителях, в его активе роли в таких известных фильмах, как: «Как закалялась сталь», «Морская чайка», «Лета девичьи», «Улица тринадцати тополей», «Старая крепость», «Юркины рассветы», «Время — московское», «Аты-баты, шли солдаты», «Дачная поездка сержанта Цыбули».

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