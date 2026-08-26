Скончался актер из фильмов «Оно» и «Один дома 2» Тим Карри

Мировой кинематограф понес тяжелую утрату: в возрасте 80 лет ушел из жизни выдающийся британский актер, музыкант и мастер озвучивания Тим Карри. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание TMZ.

По имеющимся данным, артист скончался поздно вечером во вторник в своем доме в Лос-Анджелесе. Последние более десяти лет Тим Карри боролся с серьезными проблемами со здоровьем. В 2012 году он перенес тяжелый инсульт, после которого был вынужден передвигаться на инвалидной коляске и значительно ограничить свою публичную активность.

Тим Карри родился 19 апреля 1946 года в городе Уоррингтон (графство Чешир, Великобритания). Свое образование он получил в престижных Кембриджском и Бирмингемском университетах. Его профессиональный путь в индустрии развлечений начался еще в 1960-х годах, и с тех пор его впечатляющая фильмография насчитывает более 200 проектов.

Мировую любовь и признание Карри принесли его яркие, харизматичные и часто эксцентричные образы. Широкой аудитории он запомнился как гостеприимный, но хитрый управляющий отелем мистер Гектор из культовой комедии «Один дома 2», а также как незабываемый доктор Фрэнк-эн-Фертер в музыкальной комедии «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Особое место в истории жанра хоррор занимает его воплощение клоуна Пеннивайза в мини-сериале «Оно» 1990 года.

Помимо актерской карьеры, Тим Карри успешно реализовал себя как рок-музыкант. Он также был невероятно востребованным мастером дубляжа, подарив свои узнаваемые голоса множеству персонажей в анимационных фильмах и популярных компьютерных играх.