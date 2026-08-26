Фото: Тим Карри в фильме «Один дома»
Новости кино и ТВ

Скончался актер из фильмов «Оно» и «Один дома 2» Тим Карри

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Мировой кинематограф понес тяжелую утрату: в возрасте 80 лет ушел из жизни выдающийся британский актер, музыкант и мастер озвучивания Тим Карри. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание TMZ.

По имеющимся данным, артист скончался поздно вечером во вторник в своем доме в Лос-Анджелесе. Последние более десяти лет Тим Карри боролся с серьезными проблемами со здоровьем. В 2012 году он перенес тяжелый инсульт, после которого был вынужден передвигаться на инвалидной коляске и значительно ограничить свою публичную активность.

Тим Карри родился 19 апреля 1946 года в городе Уоррингтон (графство Чешир, Великобритания). Свое образование он получил в престижных Кембриджском и Бирмингемском университетах. Его профессиональный путь в индустрии развлечений начался еще в 1960-х годах, и с тех пор его впечатляющая фильмография насчитывает более 200 проектов.

Мировую любовь и признание Карри принесли его яркие, харизматичные и часто эксцентричные образы. Широкой аудитории он запомнился как гостеприимный, но хитрый управляющий отелем мистер Гектор из культовой комедии «Один дома 2», а также как незабываемый доктор Фрэнк-эн-Фертер в музыкальной комедии «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Особое место в истории жанра хоррор занимает его воплощение клоуна Пеннивайза в мини-сериале «Оно» 1990 года.

Помимо актерской карьеры, Тим Карри успешно реализовал себя как рок-музыкант. Он также был невероятно востребованным мастером дубляжа, подарив свои узнаваемые голоса множеству персонажей в анимационных фильмах и популярных компьютерных играх.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Краснодаре число погибших детей при атаке БПЛА возросло до четырех
Следующая статья
В Турции 11-летняя россиянка получила ранение из-за стрельбы в соседнем отеле

Популярные материалы

Новости России

В Кемерове дорожного инспектора сбили насмерть на Кузбасском мосту

Погибшим при наезде машины в Рудничном районе в Кемерове...
Новости России

Стала известна точка запуска дронов, атаковавших Воронеж

Дежурным силам противовоздушной обороны удалось обнаружить и ликвидировать 27 БПЛА в небе над Воронежем и восемью районами региона. Тем не менее, в результате падения обломков есть пострадавшие и материальный ущерб.
Общество

Названы шесть рязанских школ с низкими образовательными результатами

Для отстающих образовательных учреждений выбрали кураторов.
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует День города: полная программа мероприятий

В этом году День города Рязани обещает стать по-настоящему масштабным и семейным праздником. С 25 по 30 августа гуляния развернутся не только на центральных площадях, но и в парках, скверах и даже во дворах.
Интересное

Жириновский предсказал печальный финал «евросказки»: их пустят на кровавый фарш

«Пушечное мясо» — так Жириновский называл их. Европа действует по описанному политиком сценарию.
Темы
Новости России

Врач рассказала о состоянии выживших пассажиров при атаке ВСУ на автобус в ЛНР

В медучреждение были госпитализированы трое пассажиров и водитель автобуса. К сожалению, одна из женщин поступила в больницу уже в состоянии клинической смерти.
Общество

МЧС предупреждает о густых туманах и высокой пожарной опасности в Рязанской области

В ближайшие дни на территории области ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск природных возгораний.
Медицина

Рязанский перинатальный центр получил современный наркозно-дыхательный аппарат

Новое оборудование предназначено для проведения интубационного наркоза во время различных видов оперативных вмешательств. В первую очередь, это критически важно при проведении экстренного кесарева сечения.
Общество

В новом детском саду Рязани откроют музей сказки, интерактивные арт-зоны и коворкинг-центры

В настоящее время завершается строительство современного детского сада в жилом комплексе «Метропарк».
Погода

В сентябре в Рязанскую область вернется летнее тепло

Уходящее лето запомнится жителям Центральной России своей непредсказуемостью: тропический жар постоянно сменялся вторжениями арктического холода. Однако, по словам экспертов, эта атмосферная «карусель» сыграет нам на руку при смене сезонов.
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 августа

Звезды советуют не расстраиваться из-за временных задержек в делах: то, что кажется препятствием сегодня, завтра откроет новые перспективы. Этот день благоприятен для возвращения старых долгов.
Новости России

В Кургане полицейские нашли спящего в багажнике мужчину после вечеринки в стрип-клубе

Открыв багажник автомобиля, полицейские обнаружили внутри спящего юношу. Один из сотрудников полиции попытался привести парня в чувство.
Новости России

В Турции 11-летняя россиянка получила ранение из-за стрельбы в соседнем отеле

Инцидент произошел, когда девочка вместе с мамой направлялись через сад к пляжу. Внезапно ребенок почувствовал резкую боль в области плеча.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье