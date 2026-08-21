В новом шоу на ТНТ соведущим Михаила Галустяна станет человекоподобный робот

Телеканал ТНТ приступил к съёмкам нового технологического шоу «На высоте». Производством занимается компания Gen Production, создавшая такие проекты, как «Выжить в…», «Большой куш. Бангкок», «Вызов» и «Погоня». Ведущим шоу станет Михаил Галустян, а его соведущим — современный человекоподобный робот Андрон. Он активно двигается, умеет танцевать, говорить разными голосами и даже выносить и уносить вещи.

«На высоте» — проект о технологиях будущего, которые уже стали частью нашей жизни. Роботы и управляемые системы ускоряют процессы в сельском хозяйстве, логистике, помогают в поисково-спасательных операциях, обеспечении безопасности и других сферах. В новом шоу звёзды вместе с профессионалами познакомятся с возможностями современной техники и попробуют освоить управление ею.

В каждом выпуске будут соревноваться две команды. В состав каждой войдут профессионал, умеющий работать с современной робототехникой, и звезда, которой предстоит освоить этот навык с нуля. Новичкам предстоит пройти этап, рассчитанный на базовые навыки, а профессионалам — справиться с наиболее сложной частью задания.

Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг»: «Мы живём во время стремительно развивающихся технологий, которые уже внедрены во все сферы жизни и бизнеса. Технологичность сегодня, безусловно, является одной из ключевых составляющих эффективности. В современном мире выигрывает тот, кто не боится перемен и раньше других понимает ценность нового, и начинает использовать его на практике. Холдинг «Газпром Медиа» уже давно заявил о себе как о новаторе в медиа-бизнесе. Телеканал ТНТ, как никто другой, любит смелые эксперименты и задаёт тренды, он умеет говорить о сложном просто, интересно и зрелищно. Нам важно показать технологии не как что-то доступное избранным, а как часть нашей реальности и пространство новых возможностей».

В шоу появятся роботы-собаки и другие современные разработки, которые расширяют возможности человека и помогают ему выполнять самые разные задачи.

Отдельное место в проекте займёт технологический спорт. Участниками шоу станут молодые российские профессионалы, представляющие страну на крупнейших международных соревнованиях по дрон-спорту и побеждающие на турнирах в ОАЭ, Южной Корее и других странах. Такие состязания проходят по всему миру, собирают спортсменов на больших аренах и превращают управление техникой в полноценную спортивную дисциплину. Среди участников — Чемпионы мира и России, призёры различных соревнований, спортсмены, которые активно развивают дрон-спорт. Самому юному рейсеру всего 8 лет. Примечательно, что среди участников не только мужчины, но и девушки. Юные рейсерши, уже покорившие мировые олимпы, теперь будут удивлять зрителей ТНТ.

Каждый выпуск пройдёт на новой локации, выбранной под конкретные испытания. Задания потребуют от участников не только точности управления, но и умения быстро принимать решения, распределять роли и действовать в команде. Константин Обухов, генеральный продюсер проекта: «Для нас принципиально, чтобы техника в кадре была не эффектной декорацией, а полноценной частью соревнования. В основе заданий лежат реальные возможности роботов и беспилотных систем: они могут искать людей, доставлять необходимые предметы, помогать в технических работах и преодолевать сложные маршруты. При этом мы создаём прежде всего большое развлекательное шоу — с интригой, юмором, командной стратегией и непредсказуемым результатом. Звёздам придётся за короткое время освоить совершенно новый навык, а профессионалам — доказать своё мастерство в условиях, с которыми они прежде не сталкивались».