Скончался актер из сериала «Как я встретил вашу маму» Деннис Хаскинс

Мир кино понес очередную утрату. Как сообщает издание Page Six, на 76-м году жизни ушел из жизни американский актер Деннис Хаскинс. В последние годы артист боролся с болезнью Паркинсона.

Широкую всенародную любовь и узнаваемость Хаскинсу принесла роль добродушного директора школы в культовом подростковом ситкоме 90-х «Спасенные звонком» (Saved by the Bell). Также зрители хорошо запомнили его по эпизодическим, но ярким появлениям в других популярных проектах, включая знаменитый сериал «Как я встретил вашу маму».

Дебют артиста на телеэкранах состоялся еще в конце 1970-х годов. За свою долгую и плодотворную карьеру он успел сняться более чем в 100 кино- и телевизионных проектах, создав множество запоминающихся образов второго плана.

До того как связать свою жизнь с актерским ремеслом, Деннис Хаскинс работал в музыкальной индустрии, занимаясь менеджментом и организацией концертов. В 2015 году, спустя много лет после первоначального поступления, Хаскинс получил степень бакалавра в Университете Теннесси в Чаттануге.

Точная причина смерти на данный момент не раскрывается.