Массовое отключение света в Рязани произойдет в ночь на 30 сентября

Рязанцев предупреждают о временном отключении электроэнергии. Причина — ремонтные работы, которые проводит ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Энергетики проведут необходимые ремонтные работы на сетях в ночное время, чтобы минимизировать дискомфорт для горожан. Электроснабжение будет временно ограничено в ночь с 23:00 29 сентября до 06:00 30 сентября.

Без света останутся жители следующих улиц: Животноводческая, Животноводческий проезд, Коняева (и 1-й–5-й проезды), Усадебная (и 1-й–4-й проезды), Хиринская, Хиринский проезд, Гаражная, Красная 1-я, Красная 2-я, Путевая, Мервинская, Мервинский 1-й проезд, Магистральная, Октябрьская, Крупской, Великанова, Юбилейная, Аллейная, Аллейный 5-й, 6-й, 7-й и 8-й проезды, Базарная, Базарный 1-й и 2-й проезды, Детская, Дягилевская, Дягилевский 3-й, 4-й и 5-й проезды, Овражная, Раменская, Тюшевская (Дягилево), Центральная, Центральный 1-й проезд, Московское шоссе, Коломенская, Коломенский 3-й проезд, Комбайновая, Ветеринарная, Сельскохозяйственная, Сельскохозяйственный пер., Народный Бульвар, Тракторный 1-й, 2-й и 3-й проезды, Старореченская, Лагерная, Орсовская, Березняковская, Мушковатовская, Мушковатовский 1-й и 2-й проезды, Почтовая (Дягилево), Почтовый 1-й и 2-й проезды, Дашковская, Шаповская, Элеваторная.

По всем вопросам, касающимся электроснабжения, граждане могут обращаться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.