Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

Массовое отключение света в Рязани произойдет в ночь на 30 сентября

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанцев предупреждают о временном отключении электроэнергии. Причина — ремонтные работы, которые проводит ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Энергетики проведут необходимые ремонтные работы на сетях в ночное время, чтобы минимизировать дискомфорт для горожан. Электроснабжение будет временно ограничено в ночь с 23:00 29 сентября до 06:00 30 сентября.

Без света останутся жители следующих улиц: Животноводческая, Животноводческий проезд, Коняева (и 1-й–5-й проезды), Усадебная (и 1-й–4-й проезды), Хиринская, Хиринский проезд, Гаражная, Красная 1-я, Красная 2-я, Путевая, Мервинская, Мервинский 1-й проезд, Магистральная, Октябрьская, Крупской, Великанова, Юбилейная, Аллейная, Аллейный 5-й, 6-й, 7-й и 8-й проезды, Базарная, Базарный 1-й и 2-й проезды, Детская, Дягилевская, Дягилевский 3-й, 4-й и 5-й проезды, Овражная, Раменская, Тюшевская (Дягилево), Центральная, Центральный 1-й проезд, Московское шоссе, Коломенская, Коломенский 3-й проезд, Комбайновая, Ветеринарная, Сельскохозяйственная, Сельскохозяйственный пер., Народный Бульвар, Тракторный 1-й, 2-й и 3-й проезды, Старореченская, Лагерная, Орсовская, Березняковская, Мушковатовская, Мушковатовский 1-й и 2-й проезды, Почтовая (Дягилево), Почтовый 1-й и 2-й проезды, Дашковская, Шаповская, Элеваторная.

По всем вопросам, касающимся электроснабжения, граждане могут обращаться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
За неделю в Рязанской области ОРВИ заболели почти 7 тысяч человек
Следующая статья
Рязанская областная Дума приняла закон о запрете розничной продажи вейпов
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Перед смертью Сергей Соседов раскритиковал себя и признался, что не умеет жить

Перед смертью Сергей Соседов дал откровенное интервью и прямо рассказал о своих недостатках.
Новости кино и ТВ

Журналисты рассказали о мистических совпадениях в гибели Сергея Соседова

Гибель в день рождения отца, нетронутые тёплые ботинки и странные звонки матери. Что насторожило в трагедии с известным критиком?
Интересное

Жириновский, Ванга и индийский пророк Ананд предсказали на осень 2026-го одно и то же

Три провидца говорят об одном и том же. Осень 2026 года станет переломной.
Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова поставила точку в вопросе с похоронами сына

Прощание с музыкальным критиком и погребение его тела пройдут в разных местах.
Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова рассказала о странных звонках после смерти сына

Мать Сергея Соседова рассказала о смерти сына, прощании и подозрительных звонках от людей, которые пытались предложить ей компенсацию.
Темы
Новости кино и ТВ

Скончался актер из сериала «Как я встретил вашу маму» Деннис Хаскинс

Широкую всенародную любовь и узнаваемость Хаскинсу принесла роль добродушного директора школы Ричарда Бельдевинга в культовом подростковом ситкоме 90-х «Спасенные звонком».
Новости России

Гадалка убедила присяжных в невиновности подсудимого, обвиняемого в убийстве

В Челябинской области присяжная, занимающаяся гаданием, спасла обвиняемого в тяжких преступлениях от тюремного заключения.
Общество

В Рязани зарегистрировали рождение пятого ребенка участницы СВО с позывным «Воин»

Родителями малышки стали Евгений и Елизавета Юровы. Глава семейства работает преподавателем в Ряжской средней школе № 2.
Экономика и бизнес

Жители Рязанской области готовы вложить 375 тысяч рублей в запуск своего бизнеса

Результаты опроса показали, что 28% респондентов из Рязанской области уже ведут бизнес или твердо намерены открыть его в ближайшие один-два года.
Общество

Жители трёх улиц в Рязани на 7 часов останутся без воды 30 сентября

Подача ресурса будет прекращена в утренние часы и продлится более семи часов. Без холодной воды абоненты останутся в период с 09:30 до 17:00.
Транспорт и дороги

Запрет на парковку введут с 21 октября на двух улицах в Рязани

С 21 октября на двух участках дорог будет официально запрещена остановка и стоянка транспортных средств.
Происшествия

В Дядьково в Рязани горит здание

Огонь охватил территорию, предположительно связанную с хранением или обработкой пиломатериалов.
Медицина

За неделю в Рязанской области ОРВИ заболели почти 7 тысяч человек

Примечательно, что подавляющее большинство из них, а именно 75,8%, составляют жители областного центра.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье