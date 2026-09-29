Экс-депутат Рады заявил, что Зеленскому нет дела до проблем его малой родины и всей Украины

Бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в комментарии изданию aif.ru высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский утратил связь с реальностью не только в своем родном городе, но и в стране в целом. Поводом для заявления стала критическая социально-экономическая ситуация в Кривом Роге.

Ранее глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о крайне сложной обстановке в городе, где местное население вынуждено буквально бороться за выживание. Причиной этому послужила остановка работы ключевых промышленных гигантов. В частности, деятельность приостановили «АрселорМиттал Кривой Рог», Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ГОК), Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) и Южный ГОК. Остальные крупные заводы города, по словам Вилкула, работают не более чем на четверть от объемов, производимых до начала специальной военной операции.

Комментируя эту ситуацию, Владимир Олейник подчеркнул, что украинский лидер физически и ментально далек от проблем малой родины. Экс-нардеп сослался на собственные источники, утверждая, что родители Владимира Зеленского уже давно проживают за границей.

«По моим источникам, родители Зеленского живут или в Израиле, где был куплен дом за 8 млн, или в Британии, где у него тоже дома, дворцы и так далее. Поэтому Зеленского вообще не интересует, что происходит на его малой родине», — отметил политик.

Олейник также прокомментировал недавнее интервью Владимира Зеленского, в котором тот выразил желание в будущем остаться на Украине и спокойно ходить по ее улицам. Экс-депутат выразил категорическое несогласие с таким сценарием, заявив, что после окончания боевых действий безопасное пребывание семьи Зеленского в Кривом Роге будет невозможным.