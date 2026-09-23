Зеленскому нужно кардинально пересмотреть внешнюю и внутреннюю политику Украины, чтобы появилась основа для переговоров. Такое заявление «Газете.Ru» сделал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По словам депутата, украинский лидер сейчас играет ключевую роль в вопросе окончания боевых действий, но не в пользу мирного урегулирования. Новиков назвал Зеленского «провокатором» и «ударным кулаком НАТО против России» и отметил, что при сохранении такой позиции договориться о чём-либо будет невозможно.

«Если он будет упорствовать в своей роли провокатора, поджигателя войны, ударного кулака НАТО против России, то это не те условия, в рамках которых мы можем о чём-то договориться. Пока ничто не предвещает, что он готов радикально поменять свою позицию», — сказал парламентарий.

Новиков перечислил конкретные шаги, которые, по его мнению, могли бы создать платформу для переговоров. Среди них — заявление Зеленского о смене курса на добрососедские отношения с Россией, признание итогов референдумов на территориях, которые вошли в состав России, объявление президентских выборов на Украине и демократизация политического процесса.

«Если он прямо сейчас сидит и пишет заявление, с которым выступит в течение недели, где скажет о том, что он кардинальным образом меняет политику, что перенацеливается на добрососедские отношения с Россией, если он признает референдумы, которые прошли на территории Украины, а теперь это территория России, если он объявляет о проведении выборов президентских на Украине и начинает демократизацию политического процесса, если он объявляет вне закона бандеровских преступников… Тогда конечно, создается платформа для переговоров», — подчеркнул депутат.

Позиция Новикова отражает официальную риторику российской стороны по условиям возможных переговоров. Ранее подобные требования неоднократно звучали от представителей российского руководства, однако Киев и западные партнёры Украины такие условия называют неприемлемыми и расценивают их как требование капитуляции.