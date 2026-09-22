Политолог Юрий Самонкин в разговоре с изданием «Абзац» оценил возможное введение президентом США Дональдом Трампом «адских санкций» против России. По его словам, экономическое давление не изменит позицию Москвы, зато окончательно осложнит урегулирование конфликта.

Трамп объявил о законе с неофициальным названием «адские санкции» сегодня, 22 сентября, на Генеральной Ассамблее ООН. Документ дает Белому дому широкие полномочия по тарифам и пошлинам, и президент США заявил, что готов применить их при необходимости.

Самонкин считает такой шаг политическим популизмом. Он напомнил, что Трамп постоянно меняет тактику: то говорит о спецпосланниках и дипломатии, то переходит к угрозам ограничениями.

«Введение Трампом санкций не решит конфликт, а только усложнит его. Это один из способов игры, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, но в отношении России методика давления бесполезна. Невозможно никакими рестрикциями изменить нашу позицию, ведь проблема лежит в самом Киеве», — отметил Самонкин.

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Политолог подчеркнул: причина конфликта кроется в позиции Киева, поэтому санкции против России цели не достигнут. Зато новые ограничения способны заблокировать любые попытки мирного урегулирования.

«Трамп, сам того не ведая, доведет ситуацию до того, что от Украины ничего не останется. Конфликты не решаются санкционным давлением. Это приведет лишь к тому, что украинские территории будут окончательно разделены между Россией и соседними западными странами», — добавил эксперт.

Таким образом, новый пакет ограничений, анонсированный на трибуне ООН, по мнению политолога, не приблизит завершение конфликта. Читателям в Рязани и области, как и по всей стране, предстоит следить за тем, решится ли Вашингтон применить полномочия, о которых заявил Трамп, и как на это отреагирует Москва.