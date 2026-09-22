Эксперт объяснил истинный смысл встречи Зеленского и главы ЦРУ

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом текст своей речи для выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Рафаэль Ордуханян.

Встреча Зеленского и Рэтклиффа прошла в Ирландии. Помимо текста речи, на переговорах могли обсуждать ситуацию на фронте и гарантии личной безопасности украинского лидера.

«Всегда идет разговор о вопросах личной безопасности президента Украины, наверняка касались и этой темы. Но в целом, учитывая позицию Рэтклиффа в администрации Трампа, это, конечно, ястребиная встреча, и там обсуждались вопросы противодействия России», — рассказал Ордуханян.

Политолог отметил, что, по имеющейся у него информации, Зеленский полностью согласовал с ЦРУ содержание своей речи для Генассамблеи. По его мнению, украинский лидер также мог получить от американской стороны дополнительные данные для выступления.

«Мы знаем, что американцы делятся ей со своими вассалами. Это была рабочая встреча в преддверии Генассамблеи ООН, безусловно, русофобской направленности», — добавил эксперт.

Ордуханян обратил внимание на выбор места для переговоров. По его словам, подобные встречи на территории третьей страны обычно организуют, чтобы подчеркнуть их неофициальный характер. При этом эксперт уточнил, что, несмотря на формальную неофициальность, поездка была заранее согласованной и представляла собой полноценную рабочую встречу.