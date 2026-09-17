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Политика

Раскрыты цели ночных ударов по Украине

Алексей Самохин
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Вооружённые силы России ночью 17 сентября нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности Украины, а также по объектам энергетики и портовой инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны России.

Под удар попали объекты в Киеве, Киевской, Запорожской и Одесской областях. В Киеве и Киевской области поразили цеха по производству беспилотников, в том числе предприятие «Пегас Армс», которое выпускало БПЛА большой и средней дальности. Там же уничтожили промышленный объект по производству комплектующих для дронов и подготовке наземных робототехнических комплексов.

Военные ударили по дата-центру «Де Ново Дата-Центр». По данным Минобороны, это крупнейший центр, который обеспечивал работу серверного оборудования для военных целей и обработку разведывательных данных в интересах ВСУ. Также поражён аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, который питал военные объекты области.

В Запорожской области удар пришёлся на металлургический комбинат «Запорожсталь». Предприятие выплавляет чугун и выпускает прокатную сталь для оборонных заводов Украины и Европы. Там же поразили сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Искра», которое производило комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и комплектующие для зенитных ракет.

В Одесской области под удар попал порт «Черноморск», где стоял сухогруз с военными грузами. Также поражена электроподстанция «Арциз», которая питает порт «Измаил», и два автомобильных моста через Днестр в районе Маяков. По этим мостам шли транзитные военные грузы из Румынии и порта «Измаил».

Кроме того, в море в 11 километрах восточнее Одессы поразили ещё один сухогруз, который вёз грузы для ВСУ в порт «Одесса».

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