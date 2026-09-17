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Новости России

В Турции задержали убийцу участницы конкурса «Миссис Россия – Вселенная»

Алексей Самохин
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Полиция задержала за границей россиянина, обвиняемого в убийстве модели и участницы конкурса «Миссис Россия – Вселенная». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержание стало возможным благодаря совместной работе НЦБ Интерпола МВД России, ГУ МВД по Московской области и турецких коллег.

По данным следствия, в июле этого года в одном из населённых пунктов Одинцовского городского округа между мужчиной и его знакомой произошёл конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры мужчина нанёс женщине несколько ранений, от которых она скончалась. После этого он попытался скрыть следы преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, убийство. В ходе розыскных мероприятий полицейские установили, что вскоре после случившегося подозреваемый покинул Россию. Он вылетел из аэропорта Внуково в Турцию, а оттуда отправился в другую страну.

Сотрудники ГУ МВД по Московской области направили турецким коллегам срочный запрос по каналам Интерпола. Полученные данные помогли восстановить дальнейший маршрут разыскиваемого.

В августе по поручению Генеральной прокуратуры России на основании материалов уголовного розыска Подмосковья был объявлен международный розыск фигуранта. Его местонахождение установили, после чего мужчину задержали. Сейчас он находится под стражей.

По данным SHOT, задержанным оказался 44-летний сожитель погибшей, бизнесмен Павел К.

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