Лавров предупредил Европу о «совсем другой» и короткой войне 

Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду, что в Европе услышали предупреждение о готовности ответить на любую агрессию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, у России нет интересов вступать в войну с Европой. Но если европейские страны, которые ежедневно говорят о подготовке к войне против России, нападут на Российскую Федерацию, конфликт примет иной характер и закончится быстро.

Министр также прокомментировал разговоры европейских политиков о размещении на Украине неких мобилизационных сил. По мнению Лаврова, эта инициатива нужна европейцам, чтобы сохранить у власти в Киеве режим, который он назвал нацистским и русофобским. При этом, подчеркнул министр, Москва последовательно движется к выполнению задач, поставленных в начале специальной военной операции и связанных с устранением первопричин конфликта.

«Подчеркну, что у нас нет никаких интересов заниматься этим, но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, это будет уже совсем другая война и она будет очень короткой», — сказал Лавров.

Министр выразил уверенность, что достижение целей, сформулированных президентом Владимиром Путиным, поможет не только урегулировать украинский кризис, но и оздоровить обстановку на всём евразийском континенте. В первую очередь, отметил он, это касается западноевропейской части.