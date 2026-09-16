Прокурор завёл дело на подрядчика капремонта в Рязани

Прокуратура Московского района Рязани выявила нарушение сроков капитального ремонта системы отопления в доме на улице Октябрьской. Подрядную организацию привлекли к административной ответственности, работы на объекте уже завершены.

Проверка показала, что между подрядчиком и Фондом капитального ремонта многоквартирных домов был заключён договор на проведение ремонтных работ. Плановый срок сдачи объекта установили до 31 июля 2026 года.

Однако исполнитель не уложился в отведённые сроки и нарушил условия соглашения. Предусмотренные договором обязательства к назначенной дате выполнены не были.

По этому факту прокурор возбудил в отношении подрядной организации дело об административном правонарушении по части 2 статьи 9.5.1 КоАП РФ. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение порядка и сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

По результатам рассмотрения дела виновную организацию привлекли к административной ответственности. На данный момент все работы на объекте завершены, система отопления в доме отремонтирована, сообщили в прокуратуре Рязанской области.