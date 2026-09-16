В Рязани пройдет благотворительная выставка-пристройство животных «Пойдем домой!»

20 сентября в 11:00 в Лесопарке состоится благотворительная выставка-пристройство собак и кошек «Пойдем домой!». Гости смогут найти себе питомца и забрать его домой — все животные здоровы и привиты.

Передача животных в новые семьи осуществляется бесплатно и оформляется по договору. При себе необходимо иметь паспорт, а также переноску или поводок с ошейником, чтобы обеспечить безопасность питомца в пути.

Кроме того, на выставке пройдут благотворительная акция «Домики желаний», осенняя ярмарка рукоделия, аквагрим и угощения. По всем вопросам можно обратиться к организаторам по телефону: 8 (903) 640-78-88.