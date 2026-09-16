Жители Недостоева предложили свои идеи по благоустройству «Воскресенского сквера»

В Детской школе искусств №2 микрорайона Недостоево состоялись общественные слушания, посвященные второму этапу благоустройства «Воскресенского сквера».

В обсуждении приняли участие депутаты Рязанской городской Думы Галина Трушина и Александр Лемдянов, а также представители городской администрации: заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Екатерина Кириченко и заместитель начальника управления общественных отношений Наталья Шалдаева. Главными же действующими лицами встречи стали активные жители района.

Отметим, что проект «Воскресенского сквера» уже второй год подряд становится лидером в Московском районе Рязани по результатам всероссийского голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Согласно эскизному плану, территория преобразится: здесь проведут расчистку, обустроят дорожки и тропинки, установят освещение, скамейки и урны. Кроме того, планируется создать мемориальный комплекс «Воинам-освободителям», провести озеленение и организовать площадку для выгула собак.

Ключевая задача проекта — объединить разрозненные участки зоны отдыха, начиная от храма блаженной Любови Рязанской, в единое благоустроенное пространство.

В ходе диалога горожане озвучили ряд дополнительных инициатив. В частности, прозвучали предложения установить ограждения и камеры видеонаблюдения, создать контейнерную площадку, обустроить пешеходный переход и наладить дальнейшее содержание территории. Все поступившие вопросы взяты профильными управлениями в работу.