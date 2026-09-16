Павел Малков оценил благоустройство Мемориального парка в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе рабочей поездки по областному центру посетил Мемориальный парк героев Отечественной войны 1812 года, расположенный в микрорайоне Голенчино. Глава региона на месте обсудил вопросы благоустройства этой зеленой зоны.

Павел Малков отметил, что сегодня парк представляет собой уютное, зеленое место. Благодаря активным местным жителям с 2022 года он поэтапно благоустраивается по программе поддержки местных инициатив. За это время территорию расчистили от аварийных деревьев и поросли, обустроили дорожки, установили лавочки и урны, провели освещение. Сейчас ведутся работы по обустройству входной зоны и новых дорожек, а также озеленение.