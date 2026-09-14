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Новости России

В горах Сочи обнаружили тело пропавшего неделю назад московского фотографа

Анастасия Мериакри
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В Сочи завершены поиски 27-летнего жителя Москвы, пропавшего около недели назад. Как сообщили в группе «Типичный Сочи» ВКонтакте, турист найден погибшим.

По имеющимся данным, молодой человек по имени Макарий Бекшаев отправился один в поход 2 сентября. Его маршрут пролегал от каньона Псахо в сторону поселка Воронцовка с планируемым завершением 9 сентября в районе Тисо-самшитовой рощи. Однако в условленный срок турист не вышел на связь, что стало поводом для начала масштабных поисковых мероприятий.

Сегодня стало известно о трагическом исходе поисков. По предварительной информации, во время прохождения маршрута мужчина сорвался с обрыва.

Известно, что Макарий Бекшаев был опытным туристом, регулярно ходил в горы и ранее уже бывал в районе каньона Псахо, поэтому был хорошо знаком с местностью.

Погибший был профессиональным фотографом. Он обучался в сергиево-посадском филиале ВГИКа, а в его творческом портфолио числились победы в нескольких профильных конкурсах.

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