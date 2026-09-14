В Милославском округе заменили аварийный водопровод, построенный в 1975 году

В селе Бугровка Милославского муниципального округа Рязанской области решена многолетняя проблема с водоснабжением. Причиной частых аварий и жалоб жителей служили коммуникации, проложенные еще в 1975 году.

Как сообщил губернатор Павел Малков на заседании регионального правительства 14 сентября, ситуация с изношенными сетями находилась на особом контроле. Глава Милославского округа Виталий Гуськов доложил, что для устранения неполадок было принято решение о замене 370 метров водопровода. Работы финансировались из бюджета округа и были выполнены в установленные сроки силами местного муниципального предприятия.

В настоящее время к обновленной системе водоснабжения подключено 21 домовладение. Подача воды в село осуществляется в бесперебойном режиме.

Губернатор высоко оценил такой подход к решению коммунальных задач, подчеркнув важность самостоятельности муниципалитетов.

«Это правильный подход, о котором мы не раз говорили: собирать все доступные ресурсы и самостоятельно выполнять задачи – от электрообеспечения и ЖКХ до благоустройства», – отметил Павел Малков.

Опыт Бугровки будет применен и в других населенных пунктах округа. В ближайшее время аналогичные работы по замене труб запланированы в поселке Милославское. Там силами коммунальщиков обновят проблемные участки водопровода протяженностью более 400 метров.