Сурдопереводчика подозревают в обмане глухих студентов на 500 тысяч рублей в Приморье

В Приморском крае расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении студентов с инвалидностью по слуху. По версии следствия, 29-летняя сурдопереводчик одного из колледжей Уссурийска воспользовалась доверием учащихся и похитила у них крупную сумму денег. Ход расследования находится на особом контроле Уссурийской городской прокуратуры.

Как установили следователи, злоумышленница использовала свои служебные полномочия и доверительные отношения с потерпевшими. Она обратилась к двум студентам колледжа с просьбой оформить на их имя кредиты якобы для решения своих временных финансовых проблем. Женщина заверила учащихся, что полностью возьмет на себя ежемесячные выплаты по долгам. Не подозревая о преступных намерениях, молодые люди получили одобрение в банках и перевели денежные средства на счет преподавателя. В результате этих действий студенты лишились в общей сложности более 500 тысяч рублей, а кредитные обязательства остались на них.

Помимо этого, ранее следственным органом был выявлен еще один эпизод преступной деятельности фигурантки. Без ведома и разрешения другой студентки колледжа, также имеющей инвалидность по слуху, подозреваемая взяла ее телефон, через мобильное приложение оформила кредит на 18 тысяч рублей и перевела эти средства на свой банковский счет.

После задержания женщина дала признательные показания и подтвердила обстоятельства совершенных деяний. В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство.

Действия сурдопереводчика квалифицированы по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Прокуратура региона осуществляет строгий надзор за законностью и полнотой проводимого расследования.