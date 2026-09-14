Метеорологическая осень придет в Рязанскую область на следующей неделе с затяжными дождями

Настоящая метеорологическая осень окончательно вступит в свои права в Центральном федеральном округе, включая Рязанскую область, уже на следующей неделе. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА Новости, отметив, что ожидается приход активных североатлантических циклонов, затяжные дожди и заметное похолодание.

По словам эксперта, переломный момент в погодных условиях наступит уже в предстоящие выходные дни. Под натиском циклонов теплая погода начнет уступать место прохладным и дождливым дням. Для Рязани и области этот тренд будет максимально актуален, так как крупные атмосферные фронты традиционно охватывают весь центр России одновременно со столичным регионом.

На следующей неделе в Москве и соседних с ней областях, включая Рязанщину, установится типичная осенняя погода. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +11…+16 градусов. Главной характеристикой периода станут затяжные дожди.