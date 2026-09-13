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Политика

Выносим железную дорогу, в Польше объявлена тревога. Атака «Гераней» на Украину продолжается 19-й час

Алексей Самохин
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Массированная атака беспилотников по территории Украины продолжается уже 19-й час. Утром 13 сентября новые взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удары продолжаются сразу по нескольким направлениям. Сообщения о взрывах поступили из Здолбунова, Бродов, Стрыя, Хмельницкого и Одессы.

На этом фоне повышенную готовность ввели в восточных районах Польши. Сирены прозвучали в Ленчне, Влодаве, Свиднике, Красныставе и Хелме.

При этом сообщений о нарушении российскими беспилотниками польского воздушного пространства не поступало. По данным Лебедева, один из дронов находился примерно в 65 километрах от польской границы и продолжил движение в сторону Стрыя Львовской области.

«И вот это уже любопытная часть сегодняшней атаки, — пишет Лебедев. — Даже без пересечения границы сама плотность и продолжительность ударов по западным областям Украины заставляет Польшу переходить в режим повышенной готовности. 

Чем дольше продолжается такая атака и чем ближе маршруты БПЛА проходят к западной границе Украины, тем больше ресурсов приходится держать в напряжении уже не только украинской ПВО, но и соседям. Это дополнительный эффект массированной атаки: нагрузка распространяется дальше самой зоны ударов».

Отдельно сообщается о пожаре на территории локомотивного депо в Сарнах Ровенской области после ударов беспилотников. На опубликованных кадрах видны открытое пламя и плотный столб дыма в районе железнодорожной инфраструктуры.

Сарны считаются крупным железнодорожным узлом на западе Украины. Локомотивное депо обеспечивает обслуживание и ремонт тягового состава, поэтому повреждение такого объекта может отразиться на работе железнодорожной инфраструктуры.

Лебедев связывает удары по Сарнам с общей картиной атаки. По его данным, беспилотники воздействовали на разные элементы железнодорожной системы, включая станционную инфраструктуру, электроснабжение и локомотивное хозяйство.

Продолжительность атаки, по оценке координатора подполья, указывает на последовательное воздействие сразу по нескольким направлениям. Среди потенциальных целей он называет железнодорожную, топливную, складскую и промышленную инфраструктуру Украины.

В Дубно Ровенской области после ударов БПЛА «Герань-2» возникли крупные пожары в районе железнодорожного вокзала. Сообщают об уничтожении диспетчерского пункта и поражении элементов контактной сети. Под удар попали и складские помещения вокзала, где, по поступившей информации, находилось в том числе военное оборудование. 

«То есть речь идёт уже не только о повреждении отдельных построек. Удар пришёлся непосредственно по элементам, обеспечивающим работу железной дороги: управление движением, электроснабжение путей и складскую инфраструктуру», — отмечает Лебедев. 

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