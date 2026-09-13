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Экология, природа, животные

Лакомства каждый день: кинолог объяснила, когда они полезны собаке

Алексей Самохин
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Лакомства могут стать полезной частью воспитания собаки, если соблюдать меру и учитывать особенности питомца. Кинолог Ирина Шарыпова рассказала, какие угощения подходят для дрессировки, чем полезны функциональные снеки и сколько лакомств можно давать животному в течение дня.

Для обучения используют небольшие дрессировочные лакомства. Собака получает кусочек после выполнения команды, благодаря чему быстрее закрепляет нужное поведение. Такие угощения удобно брать на прогулки и тренировки. Регулярное поощрение само по себе не приводит к тому, что питомец становится избалованным. По словам Шарыповой, после закрепления навыка количество лакомств постепенно сокращают, заменяя их похвалой и игрой.

Функциональные снеки используют для дополнительных задач. Дентальные лакомства с плотной текстурой помогают механически удалять часть зубного налета и массировать десны. При этом полностью заменить чистку зубов они не могут.

Существуют и мультивитаминные лакомства. Их выпускают для поддержки иммунитета, в период линьки и для пожилых животных. Самостоятельно назначать такие продукты ветеринарный эксперт не советует.

«Избыток витаминов может навредить не меньше дефицита. Проконсультируйтесь с ветеринаром», — предупредила Шарыпова.

Даже качественные угощения остаются дополнением к основному рациону. На них должно приходиться не более 10% суточной калорийности, иначе у собаки может появиться лишний вес или проблемы с пищеварением.

Щенкам младше двух месяцев лакомства давать не рекомендуют. В возрасте от двух до трех месяцев их вводят осторожно, начиная с небольших порций и выбирая мягкие монокомпонентные продукты.

Владельцам собак с хроническими заболеваниями стоит заранее обсудить рацион с ветеринаром. По словам кинолога, при грамотном подходе лакомство становится инструментом обучения и заботы о здоровье питомца.

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