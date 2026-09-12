В Кирове 18-летняя спортсменка погибла в 150 метрах от дома

В Кирове расследуются обстоятельства смертельной аварии, унесшей жизнь 18-летней спортсменки, пишет «КП».

Девушка, управлявшая автомобилем, получила травмы, несовместимые с жизнью, после столкновения с бетонной опорой. ДТП произошло глубокой ночью, буквально в в 150 метрах от ее дома.

«Двое ее пассажиров выжили и находятся в больнице с различным травмами», — говорится в статье.

По данным издания, есть несколько версий произошедшего: от вероятной потери управления на мокром асфальте до технической неисправности машины. Окончательные причины ДТП специалисты определят после проверки. В соцсетях пользователи же обращают внимание на расположение опоры, которая, по их мнению, находится слишком близко к дороге.

Похороны девушки состоялись 2 сентября. Она профессионально занималась хоккеем с мячом в клубе «Родина», а в 2025 году удостоилась звания «Лучший спортсмен Кировской области».