Волонтеры оценили ситуацию с найденными артефактами при поиске Усольцевых

Сейчас рассчитывать на то, чтобы найти какие-либо существенные артефакты, которые помогут обнаружить семью Усольцевых, не имеет смысла, заявил «АиФ» депутат Заксобрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш.

Ранее глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал, что в зоне исчезновения путешественников обнаружили «интересные предметы». При этом он подчеркнул, что на данном этапе следственных действий их связь с пропавшими установить невозможно.

«По прошествии такого времени это в тайге бессмысленно. Найти можно, только случайно наткнувшись на останки, вещи и так далее. Тем более после выпадения снега. Сейчас зелень полегла, через неделю-две выпадет первый снег», — пояснил Кулеш.

Собеседник издания считает, что возобновление поисков позже уже не имеет смысла. Глава отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина, со своей стороны, подтвердила, что операция в тайге не принесла никаких результатов

«Ничего там такого интересного не было найдено: никаких костей, никаких вещей», — заявила она.

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Бизнесмен Сергей, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.