Эксперт объяснил, как дроны ВСУ смогли ударить по Перми

Украинские военные могли запустить беспилотники, пытавшиеся атаковать Пермский край, в Сумской, Харьковской или Черниговской областях, рассказал в беседе с «АиФ» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт считает, что противник использует для пролета дронов на столь значительное расстояние определенный маршрут.

«Они взлетают и идут в сторону Поволжья, а затем поворачивают на Урал», — пояснил Дандыкин.

В Пермском крае режим беспилотной опасности ввели в 5:45 утра. Через час аэропорт Большое Савино временно приостановил прием и отправку самолетов. В 8:33 над Прикамьем объявили режим «Ковер». В результате около 20 рейсов были задержаны.

Из-за угрозы атаки два пермских университета внесли изменения в расписания. В Пермском политехе перенесли две первые пары. Операция по отражению атаки продолжается.