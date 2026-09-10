ВС РФ поразили склад БПЛА и суда ВСУ в портах

В ночь на 10 сентября Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли серию групповых ударов по объектам военной логистики и морской инфраструктуры на территории Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, целями стали порты и суда, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно данным военного ведомства, ударные беспилотные летательные аппараты успешно поразили ключевые объекты противника. В городе Николаеве был уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов, предназначенный для обеспечения нужд украинской армии.

В порту «Черноморск» Одесской области выведены из строя объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала. По информации Минобороны, данная площадка использовалась для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых Украине иностранными государствами.

На переходе морем в порт «Одесса» были поражены два морских судна типа «сухогруз», которые осуществляли доставку грузов для ВСУ. Вместе с ними уничтожен и буксир, сопровождавший данную группу судов.